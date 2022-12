Opnieuw cameratoezicht tijdens jaarwisseling in Sluiskil

Vorig jaar werden er nog vijf camera's geplaatst. Nu denkt de gemeente Terneuzen dat drie camera's op het Kerkplein, Minister Lelyplein en in de Sint Elisabethlaan voldoende zijn om de orde in het dorp te bewaken. De camera's staan er overigens al iets eerder dan 31 december. Ze zijn operationeel van 24 december 16 uur tot Nieuwjaarsdag 6 uur. Inwoners van Sluiskil worden deze week per brief geïnformeerd over het toezicht.

Aanleiding voor het verscherpte toezicht zijn de ongeregeldheden in de nacht van oud op nieuw in 2020. Voor dorpshuis 't Meulengat moest het toen ontgelden. Sommige inwoners spraken na afloop uit dat ‘het wel oorlog leek in Sluiskil’. De vorige jaarwisseling bleef het in Sluiskil rustig.

De omgeving van de Elisabethlaan is ook deze jaarwisseling aangewezen als vuurwerkvrije zone. Dat geldt ook voor een aantal zorgcentra en dierenweides in de gemeente Terneuzen. In de stad Terneuzen is het verboden om vuurwerk af te steken in de buurt van het ziekenhuis en de kinderboerderij en het dierenasiel aan de Evertsenlaan. In de hele gemeente worden preventief afvalbakken weggehaald. Een aantal zelf persende afvalbakken (bijvoorbeeld aan de Otheense kreek) wordt op de laatste dag van het jaar om 18 uur afgesloten. Een dag later zijn ze vanaf 12 uur weer te gebruiken.