Opnieuw bijzondere prehistorische vondsten bij graafwerk Nieuwe Sluis Terneuzen

VIDEO Terneuzen­se Mauro (8) ontwierp de ‘au­to-prik­ker’ die de hele wereld in één keer een corona-vaccinatie geeft

17 november TERNEUZEN - Niet alleen volwassenen hebben zorgen rondom corona. In kinderkoppies gaat ook heel wat om. Mauro Kunst (8) uit Terneuzen mist zijn familie in het buitenland ontzettend. Dat een vaccin het leven weer wat vrijer maakt, kreeg hij mee van tv. Hij ontwierp daarom een robot die iedereen op de hele wereld in één keer een vaccin kan geven: de ‘auto-prikker’.