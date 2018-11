Opnieuw Belgische kotter gekapseisd, alle opvarenden gered

OOSTENDE - Opnieuw is een Belgische kotter gekapseisd, de Oostende 13 ‘Morgenster’. Alle vier opvarenden zijn gered. Het ongeluk is vanmiddag rond 16.00 uur gebeurd op zo’n twintig kilometer uit de Belgische kust, in Engelse wateren. Een alarmsignaal kwam binnen bij de maritieme autoriteiten, waarop direct een reddingsactie in gang is gezet.