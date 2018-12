Opmerkelijk veel inbraken in Sint Jansteen: ‘Die onderkruipsels kunnen gewoon hun gang gaan!’

Jocelyne was 7 weken zwanger toen vriend haar doodsloeg, daarna kroop hij terug in bed: “Ik herinner me niets meer”

9:21 Een 33-jarige man uit Zeebrugge riskeert voor de correctionele rechtbank in Brugge 10 jaar cel voor het doodslaan van zijn zwangere vriendin. Volgens het parket had Benjamin J. (33) niet het oogmerk om Jocelyne Ingabire (33) te doden, waardoor het dossier niet naar assisen ging. “Hallucinant”, zeggen de nabestaanden. “En dat allemaal door z’n ongeloofwaardig verhaal over geheugenverlies.”