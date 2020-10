Opluchting voor toekomstige bewoners Wittebrug: Fraanje bouwt huizen af

Survive The Lockdown Box: toch nog elke dag iets om naar uit te kijken

23 oktober HULST - Elke dag een vakje openmaken, tot de periode van de huidige maatregelen (hopelijk) voorbij is. Vier ondernemers lanceren de Survive The Lockdown Box. Een soort adventskalender waarmee koppels in zestien dagen kunnen aftellen. En wat er in die vakjes zit? Dat blijft een geheim.