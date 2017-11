Oplichters collecteren zonder vergunning in Terneuzen

Racen met drones is out of body experience

11:54 SAS VAN GENT - Het snerpt, zoemt en giert in de hal van het museum. Groene en roze lichtjes schieten van links naar rechts door verlichte poorten. Jongensoogjes glimmen. Dan is het ineens voorbij. Een knalgroene drone vliegt uit de bocht en hangt verstrikt in de netten die het publiek en de piloten beschermen.