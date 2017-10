Oplevering nieuwe fabriek Yara vertraagd door massale staking werknemers

Action opent zaterdag aan Absdaalseweg

16:45 HULST - Wie over de Absdaalseweg in Hulst rijdt, heeft het al gezien. De Action is zo goed als klaar. De winkelketen trekt zaterdag in het pand aan de Absdaalseweg 5. Nu huist de budgetwinkel nog in de Overdamstraat in de binnenstad. Daar moet het weg omdat het gebouw gesloopt wordt.