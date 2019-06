Opleidingskas bij Westdorpe werpt vruchten af

Axelaar kopieerde eigen overval op Zeeman, officier eist drie jaar cel

16:55 MIDDELBURG - Een 45-jarige Axelaar die voor de tweede keer een overval pleegde op de Zeeman in Axel kreeg van de officier van justitie geen ‘korting’. Zijn advocaat T. Sönmez had dat wel gevraagd. ,,De straf was vorige keer wel erg hoog. Kunnen we het nu niet compenseren?”