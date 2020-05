Openluchtbaden in Terneuzen later open dit seizoen, 6 en 27 juni

In Zeeland zijn tot nu toe 2450 NOW-aanvragen toegekend, Sluis staat met stip op één

15:31 GOES - In Zeeland zijn aan ondernemers tot nu toe 2450 NOW-aanvragen toegekend. De NOW staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en is bedoeld voor bedrijven die door de corona-crisis minimaal 20 procent omzetverlies lijden.