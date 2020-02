Openhouden kerncentrale in Doel kan België op weg helpen naar duurzame energie, maar tijd dringt

Kernenergie speelt bij onze zuiderburen een veel grotere rol dan in Nederland. De helft van de elektriciteit wordt opgewekt in kernreactoren. Het is onmogelijk om dit allemaal binnen vijf jaar duurzaam op te wekken. Nieuwe gasgestookte centrales zijn een alternatief, maar die stoten CO2 uit. Hopen op elektriciteit uit het buitenland is volgens Moens geen goed idee, omdat alle landen met hetzelfde probleem kampen. Als iedereen een tekort aan stroom heeft, kan niemand elektriciteit exporteren.

Verlengen levensduur niet uniek

België heeft vier kerncentrales in Doel en drie in Tihange, aan de Maas onder Luik. De twee jongste kerncentrales in Vlaanderen en Wallonië zouden volgens Moens nog gemakkelijk twintig jaar langer mee kunnen gaan, dus tot 2045. Verlenging van de levensduur van kerncentrales is niet uniek. Hetzelfde gebeurde in Borsele (een verlenging met twintig jaar tot 2033) en met Doel 1 en 2 (verlenging van tien jaar tot 2025).