Openbaar vervoer in de Kanaalzone: Groot denken, klein beginnen

Zijn reactie komt misschien wat cynisch over, maar hij is wel dé man met ervaring. ,,Weet je", zegt hij, ,,als ik met lijn 6 van Zelzate naar Terneuzen rij en reizigers willen in Zelzate betalen, dan kan dat niet eens. Er is geen verbinding. Pas bij de brug van Sluiskil schakelt die vaak weer in. Zo is het nu geregeld.”