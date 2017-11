'Openbaar onderwijs verdwijnt niet uit Terneuzen door fusie De Rede en Zeldenrust-Steelantcollege'

Terug in de tijd op publieksdag Rederijkers in Zeeland

10:43 AXEL - Bezoekers van publieksdag Rederijkers in Zeeland, waanden zich zaterdag terug in de vijftiende en zestiende eeuw: de tijd van de amateurschrijvers en dichters. Een gelegenheidskoor zong in museum Het Warenhuis in Axel zelfs liederen van de in 1493 in Axel geboren rederijker Lupus Hellinck.