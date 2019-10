Openbaar Ministerie wil moordenaar uit Aardenburg niet verder vervolgen voor mishandeling

El F. moest zich verantwoorden voor een mishandeling en bedreigingen uit 2013 van onder meer zijn vriendin en daar zou hijvoor moeten worden veroordeeld. ,,Eigenlijk had deze zaak beleidsmatig geseponeerd moeten worden. Een veroordeling voegt in dit geval absoluut niets meer toe want de verdachte komt mogelijk in 2037 vrij en de mogelijk op te leggen straf is dit geval ook niet meer opportuun”, legde hij uit.

Gewurgd

El F. werd in 2017 door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot twintig jaar voor doodslag op zijn vriendin, de toen 43-jarige Daisy Vergote. In hoger beroep werd dat dertig jaar plus tien jaar tbs voor moord. Haar stoffelijk overschot werd medio juli 2014 op het strand van Zeebrugge aangetroffen. Het slachtoffer, een prostituee, was gewurgd. El F.’s dna werd aangetroffen op haar hals. Hij had eerder al geweld tegen de vrouw gebruikt, waarvoor hij in Nederland al enkele maanden in de cel had doorgebracht. Sinds april van dit jaar verblijft de man in een Nederlandse gevangenis. El F. was overigens niet op de zitting aanwezig.