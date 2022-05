Op zoek naar de liefde in Zeeuws-Vlaanderen? Klik dan hier

Fietsers­bond: ‘Tijdelijk pontje bij Sas van Gent geen doen voor mindervali­den’

SAS VAN GENT - Wie slecht ter been is of afhankelijk van een scootmobiel komt volgens de Fietsersbond bedrogen uit bij de opstapplaatsen van het tijdelijke pontje over het Kanaal Gent-Terneuzen.

