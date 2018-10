Op muizenjacht vanuit Waterdunen

Het tellen van muizen is arbeidsintensief. ,,We plaatsen in totaal 250 vallen, waarvan vijftig in Waterdunen", vertelt Pepijn Calle, medewerker van Het Zeeuwse Landschap. ,,Vrijdagavond, zaterdag en zondag gaan we die allemaal controleren." Het onderzoek is belangrijk, volgens Calle, omdat Zeeland muizensoorten kent, zoals de veldspitsmuis en ondergrondse woelmuis, die elders in Nederland niet voorkomen. ,,Bij het natuurbeheer kunnen we daar rekening mee houden."