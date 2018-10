Op muizenjacht in Waterdunen

Eenzaam in Zeeuws-Vlaanderen: iedere dag onder de mensen en toch alleen zijn

2 oktober AXEL - Met een congres in De Halle in Axel probeerden verschillende welzijnsinstanties dinsdag een aanpak te vinden om ernstige eenzaamheid te lijf te gaan. Het probleem is groot, zeker in Zeeuws-Vlaanderen.