Op de Westerschelde Ferry leer je heel wat bij: ‘Daar ligt niet Engeland, maar Antwerpen’

Het Veerplein in Breskens is woensdagochtend om 10.00 uur afgeladen vol. Auto's staan zij aan zij op de parkeerplaats, voor de vertrekterminal van het fietsvoetveer ontstaat een aardige file van toeristen en dagjesmensen met een koers-, elektrische of gewone fiets. Ze maken zich op voor een dagje overkant. Eenmaal op de boot, spreekt Corry van Kerkvoort hen aan. Corry is gids van het Visserijmuseum in Breskens en vaart sinds twee weken elke week een paar uur mee. Ze vertelt onderweg alles over het water, het getij en de schepen.

Dat is het gevolg van een samenwerking tussen de Westerschelde Ferry en het Visserijmuseum. Voor 10 euro boek je een combiticket, met daarin een retourtje Breskens of Vlissingen en toegang tot het museum. Een tweede onderdeel van de samenwerking is dat de gidsen in de ochtend meevaren om uitleg te geven. ,,Dat is even wennen", geeft gids Corry toe. ,,In het museum komen de mensen naar je toe als ze iets willen weten. Op de boot moet ik op hen afstappen.” Ook is de vloer in het museum een stuk vlakker dan op een boot. ,,Ik word niet zeeziek, ik heb zeebenen. Vroeger heb ik veel gezeild.”