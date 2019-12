Op de rug van ezeltje Camino over de kerstmarkt in Hulst

Fons van Dorsselaer krijgt lintje voor jarenlange inzet voor wieler­sport

14 december HULST – Fons van Dorsselaer uit Hulst is al jaren actief in de wereld van het wielrennen. Toepasselijk genoeg kreeg hij tijdens een ATB-wielerwedstrijd in Hulst zaterdag een koninklijke onderscheiding opgespeld.