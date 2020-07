Oostkolk krijgt dobberende kleurtjes

Van Langevelde heeft haar atelier aan de Blokken, en kijkt uit over het water. De gemeente Terneuzen was direct enthousiast over haar suggestie. ,,Voor dit soort leuke ideeën die van de burgers zelf komen hebben we een potje en meer dan een paar tientjes heeft het niet gekost”, legt wijkcoördinator Samantha Strooband uit. ,,We krijgen echt heel leuke reacties van voorbijgangers. Daar doen we het voor.”