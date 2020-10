Oostburger veroordeeld tot jaar cel voor inbraken; ‘Ik liet mij meeslepen uit verliefdheid’

De rechtbank vindt bewezen dat O. zich medeschuldig heeft gemaakt aan negen van de twaalf keer ‘diefstal met braak’, ofwel inbraken. De inbraken vonden grotendeels plaats in augustus 2017 en werden gepleegd in onder meer Groede, Aardenburg, IJzendijke, Nieuwvliet en Zuidzande. Daar werden muziekinstrumenten, motoren, antiek, schilderijen en gereedschap buitgemaakt.

Volgens O. had hij zich uit verliefdheid laten meeslepen door zijn rovende en verslaafde vriendin. Zij werd eind november vorig jaar al voor circa twintig inbraken veroordeeld tot dertig maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. De spullen die het stel bijeen roofde werden te koop aangeboden op sites zoals Marktplaats.nl of belandden in een kringloopwinkel.