Oostburger gooit stoepsteen door een ruit

Een bewoner van de Pallas in Oostburg meldde rond 22.45 uur dat er een steen door zijn ruit was gegooid. Bij aankomst zagen agenten dat er een stoeptegel uit de oprit was gehaald, die door de ruit van de melder was gegooid. De bewoner gaf een signalement van de man die volgens hem verantwoordelijk was. Een omwonende had ook iets gezien en werd door de agenten aangehoord.