Oostburger die plaatsgenoot volledig in elkaar sloeg, blijft 90 dagen langer vast

Nieuw rockfesti­val Vogelrock in Vogelwaar­de

14:26 VOGELWAARDE - Zeeuws-Vlaanderen is een muziekfestival rijker. Café 't Karrewiel en carnavalsstichting De Vogelpiek in Vogelwaarde zijn de organisator van Vogelrock, dat 13 en 14 september plaatsvindt in een grote loods aan de Zuiddijk.