Oostburg feest mee met Top 2000: ‘Het is vooral samenzijn en genieten van muziek’

Vorig jaar moest het feestje een jaar overslaan, maar dit jaar kon de zesde editie van het Top 2000-café gewoon weer doorgaan in podium Open Haven. Zangeres Sefien Vercouteren, brassband Sixpack en de band Strings & Ducttape and Friends tekenden voor de muziek en brachten de klassiekers uit de inmiddels beroemde hitlijst van radio ten gehore. ,,Het is echt een cafésfeer”, vertelt organisator Gijs Kamphuis. ,,Mensen lopen lekker rond, maar luisteren toch, hebben nog een discussie over de muziek en dat is precies de bedoeling.”

Bij sommige nummers namen de dansers van dansschool Anita Bekers bezit van het café om een nummer op te sieren met een ingestudeerde choreografie. En als de muziek dan al even zweeg, was het voor een paar hersenkrakers in popquiz onder leiding van ‘de Leo Blokhuis van Oostburg’ Willy Kamphuis. Zij zal ook de gespeelde nummers van achtergrondinformatie voorzien.

Volledig scherm Het was gezellig druk in het Top 2000 café in Oostburg. © PZC

De bezoekers genoten met volle teugen. De deur stond overigens open voor iedereen, want podium Open Haven mag dan in de Hervormde Kerk gevestigd zijn, en elders in het land mogen dan heuse ‘Top 2000-kerkdiensten’ gehouden worden: daar doen ze in Oostburg niet aan mee. Muziek, dans, quiz, en plezier: dat is genoeg. ,,Muziek verbindt, er is altijd iets om over te praten en samen van te genieten”, vindt Kamphuis.