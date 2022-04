Oostbuis Westerscheldetunnel afgesloten wegens pechgeval

De eerste Zeeuwse bluesroute in twee jaar is in Terneuzen: ‘Heel even dachten we dat het over zou zijn’

TERNEUZEN - Het recept van de Bluesroute in Terneuzen is al achttien edities hetzelfde. Het enige dat verandert is het aantal locaties waar de blues wordt geserveerd. Vrijdag 29 april is dat op acht plekken het geval.

23 april