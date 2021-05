Oostappen in hoger beroep over verbod huisvesting arbeidsmigranten Marina Beach

Duikon­geval veranderde Bilel Besbes’ leven: ‘Aan de Otheense Kreek moeten waarschu­wings­bor­den komen’

29 mei TERNEUZEN - Duiken in de Otheense Kreek, wie doet dat nou? Terneuzenaar van Tunesische afkomst, Bilel Besbes, deed het. Hij liep twee gebroken nekwervels op en is nog altijd niet de oude, maar vol geestdrift is hij in actie gekomen. ,,Er moeten waarschuwingsborden komen.”