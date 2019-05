Oost west, thuis best voor kampioensschaal Terneuzense Boys

Breuk in partij Lijst Babijn Sluis compleet

15:13 OOSTBURG - De breuk in de Sluise partij Lijst Babijn is compleet. De fractie in de Sluise gemeenteraad gaat verder als Onafhankelijk West. Naamgever en oud-wethouder François Babijn neemt daar afstand van en houdt zijn partij in de lucht.