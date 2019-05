Oorzaak legionellabesmettingen Gentse Kanaalzone bekend

Twee mensen kwamen om door de legionella-uitbraak, in totaal 32 werden er ziek. Burgemeester Joeri De Maertelaere van Evergem wil dat openheid van zaken wordt gegeven. Hij stelt in het Vlaamse dagblad Het Laatste Nieuws : ,,Het is het recht van de inwoners en de slachtoffers en hun familieleden om de waarheid te kennen.”

De koeltoren waar zo goed als zeker de oorzaak van de legionellabesmettingen ligt, is inmiddels gedesïnfecteerd. Het Agentschap heeft het betrokken bedrijf ook opdracht gegeven dagelijks desinfecties door te blijven voeren. Als dat niet mogelijk is, moet de koeltoren worden stilgelegd.

De koeltoren die volgens laboresultaten hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor de legionella-besmetting in de Gentse kanaalzone, is zo goed als zeker gedesinfecteerd. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid op een persconferentie. De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbraak wordt niet bekendgemaakt. Dat betreurt de burgemeester, hij roept het bedrijf op om toch te communiceren. Aan de legionella-uitbraak stierven twee mensen, 32 werden er ziek.