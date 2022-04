Ook Zierikzee heeft na Sluis en Terneuzen een eigen Goons&Queens shop

Het is een drukte van belang tijdens de openingsdagen van de nieuwe tattooshop in de stad. Als je de mogelijkheid hebt om vrijblijvend eens zo’n plek te bezoeken, dan laten velen die kans niet aan zich voorbij gaan. Het publiek is behoorlijk divers, man, vrouw, jong, oud en ook kinderen zijn van de partij. Al komen die natuurlijk vooral voor de plakplaatjes. Een ding is vandaag in ieder geval duidelijk: de meeste bezoekers hebben al een versiering of wat op hun lichaam. Maar er is altijd plek voor meer.