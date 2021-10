Ook twee Terneuzenaren en Heikantenaar vast in Zeeuws-Vlaamse fraudezaak

Sylver en Steffi gaan wonen in de laatste nieuwbouw­wijk die in Sluis gebouwd mag worden

13 oktober SLUIS - Sylver en Steffi Bultynck en hun zoontje Liam zijn gelukkig in Aardenburg. En toch bleven ze zoeken naar een huis in Sluis. Dat hebben ze gevonden in Saint-Joseph, voorlopig de laatste wijk die in West-Zeeuws-Vlaanderen gebouwd mag worden.