Ook Terneuzense wethouder Begijn trekt handen af van Delta Ride for the Roses

Met 128 km per uur scheuren over Roosevelt­laan in Terneuzen: rijbewijs direct ingevor­derd

11:29 TERNEUZEN - Een 38-jarige automobilist maakte het zondag wel erg bont op de Rooseveltlaan in Terneuzen. De bestuurder scheurde met 124 kilometer per uur over de weg waar een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur.