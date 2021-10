Ook Terneuzen zoekt naar plek voor asielzoekers

Noodopvang vluchtelin­gen in Middelburg: 100 asielzoe­kers in Studio A58

23 oktober MIDDELBURG - In Middelburg worden vanaf zondag ongeveer 100 vluchtelingen opgevangen in Studio A58. Het college van B en W geeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de ruimte om noodopvang in te richten.