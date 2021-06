Ook op het Reynaertcollege in Hulst zitten de klassen weer vol en dat geeft leerlingen een dubbel gevoel

Het is wennen voor Natasha Willemse, Rebecca Neve en Ilse Durinck. Voor het eerst in meer dan een jaar zitten de leerlingen van havo 4 weer in een volle klas. ,,Dat is best raar”, vindt Ilse. ,,Opeens zitten we weer dicht op elkaar.” Sinds maandag zijn veel coronamaatregelen op de middelbare scholen losgelaten. Kwamen leerlingen vorige week nog halve dagen naar school, nu volgen ze er weer van het eerste tot het laatste lesuur onderwijs. De 1,5 meter afstand tussen leerlingen is afgeschaft, alleen tot hun leraren bewaren ze afstand. Mondkapjes blijven wel verplicht als de scholieren rondlopen in de gangen, maar verder lijkt de situatie veel op het tijdperk voor corona.