Ook mosterdgas aangetroffen in zandbank bij Knokke - oproep: ruim de boel op!

Onder de zandbank ‘Paardenmarkt', een kilometer uit de kust van Knokke-Heist en vlakbij de grens met Zeeuws-Vlaanderen, ligt een munitiestortplaats uit de Eerste Wereldoorlog met zo'n 35.000 ton oorlogsmateriaal. De Vlaamse regering laat al decennia lang jaarlijks metingen uitvoeren om te kijken of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Twee maanden geleden werden daarbij kleine hoeveelheden van de stof TNT - een springstof - in de sliblaag boven het depot aangetroffen. En nu zijn tijdens de meest recente meting op twee van de drieëntwintig onderzochte locaties ook sporen van mosterdgas gevonden.

Geen gevaar

Dat blijkt uit een antwoord van minister Philippe De Backer aan Kamerlid An Capoen (N-VA). De minister benadrukt wel dat ‘er geen gevaar is voor de volksgezondheid'. ,,De gemeten concentraties zijn ver onder de maximaal toegestane concentraties.” Maar wat niet is kan nog komen, reageert gouverneur Carl Decaluwé van de provincie West-Vlaanderen. Hij pleit ervoor de boel op te ruimen voordat de lekken groter worden. Volgens hem liggen er scenario's van proefprojecten klaar voor het opgraven van een klein deel van de munitie, om te kijken of dat werkt. Ook de N-VA pleit, naar aanleiding van de antwoorden van de minister, voor ingrijpen.

Het is voor het eerst dat de gevestigde politieke orde in Vlaanderen om ingrijpen vraagt. Tot nu toe vroegen vooral ‘roependen in de woestijn’ aandacht voor de zaak. Ook het ministerie vindt de vondst van het mosterdgas overigens een stuk verontrustender dan die van de springstof. TNT is afbreekbaar en in de gevonden hoeveelheid nauwelijks gevaarlijk voor het milieu. ,,Mosterdgas blijft echter vele decennia zijn gevaarlijke eigenschappen houden", geeft De Backer aan.

Metingen