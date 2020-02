Ook in Terhole en Nieuw Namen geen wagens bij carnavalsoptochten door harde wind

Kiek Ze Goan geeft alleen maar liefde tijdens stormach­tig carnaval: ‘All you need is alaaf!’

23 februari CLINGE – Regen, de carnavalswagen die op zaterdag in Clinge niet mee mag rijden door felle rukwinden en de optocht in Hulst die op zondag helemáál niet doorgaat. De elf vrouwen van Kiek Ze Goan maken er het beste van en geven alleen maar liefde met carnaval: ‘All you need is alaaf!’