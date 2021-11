Ook Hulst en Sluis op de barricaden voor jeugdzorglocatie Het Anker

‘Iekje’ uit Breskens was kindermeis­je bij verzets­held: ‘Er waren altijd onderdui­kers in huis’

Marie Cornelis-Van Pamelen (97) uit Breskens was in de Tweede Wereldoorlog kindermeisje voor Johannes Paulus Drost, burgemeester van Borculo en verzetsheld. Onlangs onthulde ze een plaquette in de Gelderse plaats, ter ere van de man die onderduikers in huis nam.

4 november