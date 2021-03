Ook Het Karrewiel in Vogelwaarde gooit het terras open

Puberbib­bers voor de meningokok­ken­prik

24 februari TERNEUZEN - Het valt niet mee stoer te doen met een bleke snoet en je moeder aan je zijde. In Sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen was het woensdag voor 13- en 14-jarigen aanschuiven voor de meningokokkenvaccinatie.