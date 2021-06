Ook de pop-up versie van Bar Goed is onweerstaanbaar: meteen 600 reserveringen

Zeezeiler Michiel Goegebeur uit Terneuzen flikt het onmogelij­ke: winst in eerste etappe Ocean Race Europe

2 juni CASCAIS – De eerste etappe van The Ocean Race Europe, waar Terneuzenaar Michiel Goegebeur met een Oostenrijkse boot aan meedoet, is geëindigd in een millimetersprint. Na dik 1300 nautische mijl – 2400 kilometer – zaten de zeven jachten bij de finish in Portugal op slechts anderhalve mijl van elkaar. The Austrian Ocean Race Project won, totaal verrassend.