Ook De Koeters in Westdorpe laten carnaval niet zomaar passeren

Cel geëist tegen man die buschauf­feur neerstak: ‘Ver­blijf in cel is zwaar maar leerzaam’

4 februari MIDDELBURG - Tegen de 21-jarige M. S. uit Graauw is donderdag in Middelburg een gevangenisstraf van 445 dagen (waarvan 90 voorwaardelijk) plus een taakstraf van 180 uur geëist. Ook zou hij een schadevergoeding van 11.407 euro moeten betalen. S. wordt ervan verdacht op 28 februari van het vorige jaar in Hulst een Belgische buschauffeur met een mes in diens borst te hebben gestoken.