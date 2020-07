Ook bouw in Hulster wijk Witte Brug ligt stil door problemen bij bouwbedrijf Sprangers

De problemen bij Sprangers zijn al een paar dagen bekend. Onder meer de bouw van verpleeghuis Cornelia in Zierikzee is erdoor stilgevallen. In Hulst gaat het naar verluidt om achttien huizen die momenteel niet worden afgebouwd. De geplande bezichtigingsdagen van half juni, waarop bewoners alvast een kijkje in hun toekomstige huis kunnen nemen, waren door Sprangers al uitgesteld. Dat blijkt uit mails die aan bewoners zijn gestuurd, en die in handen van de redactie zijn. Het bouwbedrijf wil niet reageren, aldus een woordvoerder.