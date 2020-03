Ook Avondvierdaagsen geschrapt, die in Terneuzen verzet naar het najaar

TERNEUZEN - Ook voor de Avondvierdaagse-wandelingen, een mooie traditie aan het einde van het schooljaar, betekent de uitbraak van het coronavirus een streep door de rekening. Alvast drie die waren gepland voor 1 juni, zijn afgelast. Die in Terneuzen is verzet naar het najaar.

Secretaris Rinus van Leeuwen van de Terneuzense Avondvierdaagse houdt nog wel een slag om de arm. ,,Je weet immers maar nooit in deze rare tijd. Vandaar ook dat we melden dat de Avondvierdaagse ‘onder voorbehoud’ is verplaatst naar 28 september tot en met 1 oktober.”

De oorspronkelijke data waren 25 tot en met 28 mei. Tot 1 juni zijn grote evenementen evenwel niet toegestaan om het besmettingsgevaar te beperken. De Avondvierdaagsen in Axel, Sas van Gent en IJzendijke zijn daarom definitief geschrapt. Zes andere Avondvierdaagsen in Zeeuws-Vlaanderen, in Sint Jansteen, Koewacht, Graauw, Breskens, Oostburg en Sluis, gaan vooralsnog door. Die vinden na 1 juni plaats.

Extra zuur

Vooraf heeft de Avondvierdaagse-organisatie in Terneuzen een aantal scholen gepolst of ze er brood inzagen het evenement te verzetten naar het najaar. Dat was het geval, aldus secretaris Van Leeuwen. Hij is daar blij mee. ,,Het wordt onze 45ste editie. Het zou extra zuur zijn, als die niet door kon gaan.”

Met ruim tweeduizend deelnemers is de Terneuzense Avondvierdaagse de grootste in de streek. Omdat het eind september, begin oktober eerder donker is, kan enkel de 2,5 en vijf kilometer worden gelopen. De tien kilometer valt af. De Meijer: ,,We zouden anders vroeger moeten starten. Of de lopers komen terug in het donker. Dat willen we niet voor de veiligheid.”