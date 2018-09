Ook arbeidsmigranten in Terneuzen zijn geen criminelen, ze komen om te werken

Oostburgse akkerbou­wer introdu­ceert nieuw graansoort: sorghum

8:00 OOSTBURG - De hete zomer heeft het proefveld vol sorghum in Oostburg niet veranderd in een slagveld. In tegendeel. Zonder te beregenen staan de wuivende pluimen metershoog. De graansoort is bijna rijp om geoogst te worden.