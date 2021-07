Ooievaarsnest op het dak: ze poepen alles onder, maar het is vooral genieten

Vroeger zaten de vissen vol vieze wratten, nu is de vervuiling sluipend en onzicht­baar

9:58 EMMADORP / WALSOORDEN - Aan het water van de Westerschelde is niets te zien. Bij laag water geen dode vissen op het droge. Het stinkt niet naar chemische troep op verrotting. Maar toch, de twee mannen op de zeedijk in Walsoorden zijn er niet gerust op door de giftige PFAS in het water en de thermisch niet-zo-gereinigde grond in de dijk richting Perkpolder.