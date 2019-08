‘Onze Lieve Heer’ zorgt altijd voor goed weer op dorpsbarbecue in Koewacht

Een werkgroep vanuit de Stichting Kerkbelang Koewacht tekende voor de organisatie. ,,Dit is de vijfde editie en de belangstelling is steeds groot”, vertelt Emmy van Remoortele van de werkgroep. ,,We zitten ook vlak bij onze Lieve Heer en die zorgt telkens voor goed weer”, grapt ze. ‘s Morgens hadden zo’n 40 belangstellenden al een puzzelwandeltocht gelopen. Onder het motto ‘samen sterk voor onze kerk’ wordt met jaarlijks nog zo’n tien evenementen geld bij elkaar gesprokkeld om het godshuis in stand te houden.