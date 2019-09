Ontsnapte wallaby uit Eede na drie weken teruggevonden in België. ‘Ik had niet verwacht dat hij nog leefde’

EEDE - Frits Termote is opgelucht. De 1-jarige wallaby die op 12 augustus ontsnapte is gisteren levend teruggevonden in België. Hij hoopte wel dat het dier gevonden zou worden, maar had niet meer verwacht dat het beestje nog leefde. ,,Hij is sterk vermagerd, maar verder is er niets mee aan de hand.”

Termote kreeg gisterochtend een belletje van iemand die het dier had gezien. Hij stuurde iemand vooruit om te gaan kijken en keerde later met een veearts en verdovingspistool en zes helpers terug. De kleine kangoeroe zat in een maïsveld, maar omdat hij zich steeds verplaatste, was hij nog niet zo 1-2-3 gevangen. Termote: ,,De zoektocht begon elke keer opnieuw. Ook nadat de veearts hem had neergeschoten met een verdovingspijltje, duurde het nog een kwartier voor hij daadwerkelijk omviel.” De melding kwam gisteren rond 12.00 uur binnen en pas om 17.30 zat het dier weer veilig in zijn hok.

Middelburg

De kleine kangoeroe heeft in drie weken dat hij op vrije voeten was, vele kilometers afgelegd. Hij is gevonden in het Vlaamse Middelburg, zo’n dertien kilometer van Eede. Het verbaast Termote dat het dier er ongeschonden vanaf is gekomen. ,, Hij heeft zich waarschijnlijk gevoed met maïs, maar die die afstand is heel flink voor zo’n beestje. En het is ook niet zo dat hij die kilometers slechts één keer in een rechte lijn heeft afgelegd. Ik had echt verwacht dat hij zou worden aangereden of zou doodvallen van angst omdat mensen hem proberen te pakken bijvoorbeeld. ”

