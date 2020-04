Ontpoldering Hedwigepolder in volle gang, vleermuizen hebben een nieuw onderkomen

Het ontpolderen van de Hedwigepolder is in volle gang. Huizen en schuren zijn gesloopt en bomen zijn in etappes gerooid. Eind maart werd de polder van zo’n driehonderd hectare werkterrein en afgesloten voor publiek: graafmachines maken een stelsel van kreken en geulen zodat er een grensoverschrijdend getijdengebied ontstaat met slikken en schorren. Er komen in de toekomst dieren op af zoals de zeearend en verschillende soorten kluten, maar er wordt ook rekening gehouden met de dieren die er voorheen huisden. ,,We werken volgens een ecologisch protocol. Dat dieren de tijd krijgen om het gebied uit komen of dat er een alternatieve voorziening voor hen is”, vertelt projectleider Monique Ekkebus van de provincie.