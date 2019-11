Ontpoldering Hedwigepolder gaat volgend jaar echt beginnen, informatiebijeenkomst in Prosperdorp

De aftrap voor het project wordt dinsdag 10 december gegeven met een informatiebijeenkomst in het Belgische Prosperdorp. Iedereen kan van 16.00 tot 20.00 uur binnenlopen in jongerencentrum Prosperpolder (ruimte: De Zaal) aan de Sint-Engelbertusstraat 5 en met projectleiders spreken. Over wat er allemaal in de polder gaat gebeuren, over de planning en of de werken overlast zullen geven.