‘Ontpolderde Hedwige wordt schoner dan Saeftinghe’

PFAS

Antea stelt dat de hoeveelheden PFAS in de Schelde niet tot een andere conclusie leiden. Het Scheldewater is al decennia vervuild met PFAS en andere schadelijke stoffen die met het water over de buitendijkse gebieden stromen. De Hedwigepolder is nu relatief schoon en zal nooit vuiler kunnen worden dan de bestaande buitendijkse natuurgebied.

'Relatief schoon’

Antea verwacht dat door de ontpoldering ‘relatief schoon’ gebied erbij komt: ‘Vanwege het ontbreken van verontreinigingen in deze polder, die in de rest van de Westerschelde in de 20ste eeuw wel zijn afgezet, vormt de uitbreiding van het natuurgebied dus een verbetering van de gemiddelde kwaliteit van de bodem waarin de primaire productie van bodemleven gaat ontwikkelen’. En dat is volgens Antea goed voor dieren die in de buitendijkse natuur leven, want die krijgen een minder vervuilde ‘tafel’ om van te eten erbij.