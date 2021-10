Ontdekken, proeven én ruiken op Whisky Festival Hulst: ‘Je neus is megabelangrijk’

Eens een Zeeuw Peter Herrebout: ‘Ik zal altijd een Amsterdam­se Zeeuw blijven’

Amsterdam was van kinds af aan al de stad waar Peter Herrebout naartoe moest en zou gaan. Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren bleken te rustig voor hem, hoe zeer hij Zeeland ook lief heeft. Hoewel hij al twintig jaar de provincie uit is, zet hij zich als ondernemer nog steeds in voor Zeeland. ,,In Amsterdam kan ik veel belangrijker zijn voor Zeeland dan wanneer ik er zou wonen.”

28 oktober