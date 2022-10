Onrust na afloop bekerwedstrijd Hoek; politie ingezet

Hoek verrast en verliest, maar verovert harten

Hoek maakte dinsdagavond reclame voor zichzelf en voor het Zeeuwse voetbal. En als de stunt tegen SC Heerenveen écht werkelijkheid was geworden, had Hoek woensdag kunnen rekenen op de aandacht van de landelijke pers. Zo ver kwam het niet. Net niet. De ploeg kwam met een weergaloze Steve Schalkwijk op 2-0, maar SC Heerenveen herstelde de averij in de reguliere speeltijd (2-2) en maakte in de verlenging het verschil (2-4).

