Onrust in Sas van Gent door agressieve loslopende honden

SAS VAN GENT - In Sas van Gent is onrust ontstaan door twee agressieve loslopende honden. Ze verscheurden afgelopen week vier kippen van de familie Balcaen. Ook in het nabij gelegen Assenede zijn kippen doodgebeten.

De kippen van Paul en Daniëlle Balcaen vielen afgelopen week ten prooi aan de honden. ,,Mijn vrouw hoorden een heleboel herrie en rende naar het kippenhok. Toen bleek dat een hond binnengedrongen was en drie kippen had gedood", vertelt Paul. Volgens hem gaat het om een Stafford. De Balcaens deden melding bij de politie en deelden het bericht op sociale media. Ook lichtten zij het buurtnetwerk in. Maar een dag later was het opnieuw raak: de enige kip die de eerste aanval had overleefd, werd nu gegrepen door een andere hond, eveneens een Stafford. ,,Die hond was met zijn borst tegen de omheining aan het beuken”, zegt Paul. Opnieuw lukte het niet de hond te pakken. ,,Mijn vrouw rende er nog achteraan, maar hij was te snel.”

Balcaen en zijn vrouw zijn er van overtuigd dat de honden bij elkaar horen. het gaat om een donkergrijs/zwart exemplaar en een hond met een witte/caramelachtige vacht. Maar van wie ze zijn of waar ze vandaan komen is vooralsnog niet duidelijk. De honden waren in elk geval nooit eerder gezien in de wijk. ,,Er is nu behoorlijk wat alertheid", zegt Balcaen. ,,Het maakt onze buurt onveilig. Nu zijn het kippen, maar het kan ook een kind zijn dat wordt aangevallen.”

Het Sasse gezin had de kippen al jaren, ,,maar zolang die honden nog rondlopen, gaan wij ze geen nieuw voer bezorgen", klinkt het wrang.